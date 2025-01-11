После американских санкций для российской нефти настанут тяжелые времена. И, хотя кремлевская пропаганда пугает скачками цен на нефть, готовиться нужно именно россиянам. Ведь компании из США больше не будут сотрудничать с ними. А на более 180 танкеров наложены ограничения.

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Что известно о дрейфе судна Eventin в Балтике

Танкер шел под флагом Панамы из Усть-Луги (крупнейшего торгового порта в России) в Порт-Саид в Египте. Но 10 января он медленно дрейфовал, поскольку двигаться уже не мог. Буксир задержал его возле немецкого острова Рюген. Это остров в Балтийском море и самый большой остров на территории Германии.

Показываем на карте остров Рюген, где произошел инцидент с российским танкером

Сообщают, что танкер герметичен и не представляет угрозы окружающей среде. Но не известно, почему он не может двигаться.

Eventin построен в 2006 году. В санкционном списке его нет.

Реакция немецких властей

Анналена Бербок выступила с жестким заявлением. По ее словам, инцидент является примером того, почему Германия вместе с другими странами в последние месяцы призвала к новым санкциям против российского флота нефтяных танкеров.

Россия угрожает нашей, европейской безопасности не только своей незаконной агрессивной войной против Украины, но и оборванными кабелями, дезинформационными кампаниями, GPS-помехами и, конечно же, старыми нефтяными танкерами,

– сказала она.

Путин не только обходит санкции, но и угрожает туризму на Балтике. Этим Бербок намекнула на катастрофу с танкерами в Керченском заливе, в результате которой мазутом загрязнено Азовское море. Угроза есть и для Черного моря.

Борис Писториус подчеркнул: Россия ежедневно проводит гибридные атаки в Балтийском море и не только там. Германия усиливает свою военную базу в Нордхольце в Нижней Саксонии.

Европа ожидает Балтийский саммит стран – членов НАТО. Он пройдет в Хельсинки 14 января. Будут говорить в том числе о защите критической подводной инфраструктуры в Балтийском море и противодействии угрозе со стороны российского теневого флота.