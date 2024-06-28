Трагедия на станции метро "Золотые ворота": СМИ рассказали детали

28 июня утром стало известно, что на станции "Золотые ворота" в киевском метро под поезд попала пассажирка. К сожалению, женщина не выжила.

Незадолго до 11:00 в службу ГСЧС поступило сообщение о том, что человек попал под поезд метрополитена и его зажало под первым вагоном. Спасатели немедленно отправились на место инцидента.

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Женщине стало плохо

Сначала в сети распространяли информацию о том, что на рельсы упал мальчик, потом сообщали, что это взрослый мужчина. В конце концов выяснилось, что потерпевшей оказалась женщина. По данным СМИ, ей было примерно 40 лет. На момент прибытия поезда ей стало плохо. Она то ли потеряла сознание, то ли у нее закружилась голова.

Выжить женщине не удалось. Работники ГСЧС деблокировали ее тело. На момент работы специалистов три станции метро зеленой ветки были закрыты на вход: это "Золотые ворота", "Театральная" и "Дворец спорта". Меньше чем через час движение поездов восстановили.

Еще один смертельный инцидент сегодня произошел на одесской железной дороге. Там погиб сотрудник Укрзализныци. На момент трагедии 52-летний мужчина находился на сцепке между последним и предпоследним вагоном локомотива, чем нарушал требования законодательства об охране труда. В какой-то момент работник выпал на рельсы, и локомотив его переехал.

Тело погибшего нашли его коллеги после того, как тот прекратил выходить на связь.

Сейчас этот инцидент следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований: сведения по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека.