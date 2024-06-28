В настоящее время движение поездов уже возобновлено.

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Смертельный инцидент

Сегодня, 28 июня, около 10:38 поступило сообщение о том, что на путь под поезд метрополитена попал человек.

На станции метро "Золотые Ворота" женщину зажало под первым вагоном поезда. Спасатели с помощью гидравлического инструмента разблокировали тело пасажирки. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

В метро Киева погибла женщина / Фото ГСЧС

На некоторое время, чуть меньше часа, станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" – "Театральная" были закрыты на вход для пассажиров.

Напомним, что вчера, 27 июня, в киевском метро человек тоже попал под поезд. По словам очевидцев, на станции метро "Университет" мужчина прыгнул на рельсы. Ему зажало ноги. Его удалось достать из-под вагона – без травматической ампутации конечностей. А еще неделю назад подобная история произошла на станции "Контрактовая площадь". Там женщина 1985 года рождения потеряла равновесие и упала на путь как раз в момент прибытия поезда. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Потерпевшей пришлось ампутировать руку.

В Одессе погиб сотрудник Укрзализныци

Сначала о смертельном случае сообщили в сети. Отмечалось, что 52-летний сотрудник одесской Укрзализныци выпал из вагона транспортного средства, когда управлял поездом.

В полиции рассказали, что 52-летний работник железной дороги находился на сцеплении между последним и предпоследним вагоном локомотива, чем нарушал требования законодательства об охране труда.

В какой-то момент мужчина упал на рельсы и локомотив его переехал.

Погибшего впоследствии обнаружили коллеги после того, как мужчина перестал выходить на связь и давать команды о дальнейшем движении.

В настоящее время этот инцидент следственные полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении требований законодательства об охране труда, повлекшем гибель человека.