В полиции Одесской области отметили, что уже расследуют этот инцидент. Трагедия произошла на станции Одесса-Главная.

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Что известно о гибели сотрудника Укрзализныци в Одессе

Первыми о гибели сотрудника Укрзализныци сообщили журналисты "Думской". В издании писали, что инцидент с 52-летним сотрудником одесской Укрзализныци произошел, когда он управлял поездом. Мужчина выпал из вагона транспортного средства.

В полиции Одесской области отметили, что предварительно установлено, что 52-летний сотрудник железной дороги находился на сцепке между последним и предпоследним вагоном локомотива, чем нарушал требования законодательства об охране труда.

Оттуда мужчина через радиостанцию руководил действиями других сотрудников, которые были во втором конце локомотива и осуществляли его движение задним ходом в депо. В какой-то момент горожанин упал на пути и локомотив его переехал,

– отметили правоохранители.

Погибшего впоследствии обнаружили коллеги после того, как человек перестал выходить на связь и давать команды о дальнейшем движении.

Сейчас этот инцидент следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека.

"Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, что в киевском метро 28 июня на станции метро "Золотые ворота" пассажир упал на рельсы. Из-за этого движение поездов по зеленой ветке метро временно ограничено. Это уже вторая подобная трагедия за два дня.

Ранее подобный инцидент произошел на станции метро "Университет" на красной ветке метро. Там на рельсы упал мужчина, вследствие чего поезд ему зажал ноги. По словам очевидцев, киевлянин якобы сам бросился под поезд.