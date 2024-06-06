Из-за столкновения товарного и пассажирского поездов в Чехии задерживается ряд поездов, которые везут украинцев. Один из поездов Укрзализныци опоздает на 10 часов.
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Поезд в Перемышль сильно задержится
В Укрзализныце сообщают, что сейчас в поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, направляются 138 пассажиров в Перемышль и 104 пассажира в Чоп.
Поезд в Перемышль уже отправился из Пардубице. Он будет следовать с задержкой до 10 часов,
– говорят железнодорожники.
В компании также добавили, что вместе с друзьями из World Central Kitchen они уже готовятся встретить, накормить и развезти пассажиров из Перемышля и Чопа по всей Украине.
Авария поездов в Чехии: что известно
- Поздно вечером 5 июня в Чехии столкнулись 2 поезда: пассажирский и грузовой. Чешские власти сообщали, что в результате инцидента есть погибшие, а также десятки пострадавших, среди которых – дети.
- В пассажирском поезде было около 200 человек. Рейс RegioJet 1021 направлялся в украинский город Чоп из Праги. Он должен был прибыть на Закарпатье утром 6 июня. Пардубице – первая остановка на его пути.
- МИД Украины сообщало, что погибли 4 человека. Среди них 2 гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется. Еще 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте.
- Сразу после эвакуации людей с места трагедии, полиция Чехии и железнодорожная инспекция начали расследование причин аварии. Министр транспорта Чехии Мартин Купка сообщил, что предварительно причиной аварии стало то, что у пассажирского экспресса сигнал светофора был пропущен в положение, запрещающее движение. Кто виноват в том, что поезд проехал запрещающий сигнал, пока неизвестно.