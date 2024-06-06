Трагедия произошла в 22:49 на станции Пардубице. В результате столкновения 4 человека погибли, еще более 20 человек сейчас находятся в больницах с травмами средней и легкой степени тяжести.
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Пассажирский поезд, вероятно, проехал на запрещающий сигнал
Сразу после эвакуации людей с места трагедии, полиция Чехии и железнодорожная инспекция начали расследование причин аварии.
"По результатам проверки, у пассажирского экспресса сигнал светофора был пропущен в положение, запрещающий движение", – написал министр транспорта Чехии Мартин Купка.
Сейчас соответствующие службы рассматривают вопрос, был ли это технический дефект, или человеческая ошибка, или, в конце концов, сочетание обоих факторов. Пока, по словам Купки, "конкретных выводов предсказать невозможно".
Добавим, что власти Чехии оценили материальный ущерб столкновения поездов в 110 миллионов крон.
Также утром на ключевом железнодорожном узле железнодорожникам уже удалось восстановить движение по одному пути с пониженной скоростью. "К сожалению, еще приходится ожидать, что поезда на магистральном железнодорожном коридоре будут задерживаться", – добавил Мартин Купка.
Что известно о столкновении поездов в Чехии
- Пассажирский поезд RegioJet 1021 направлялся в Чоп в Украину. Он столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo. В результате первый вагон поезда почти полностью разрушен. В пассажирском поезде как раз находилось около 200 человек.
- Известно, что среди вагонов пассажирского поезда были прицепные вагоны в украинский город Чоп, которые располагались в середине состава. К сожалению, среди погибших оказались 2 гражданки Украины, гражданство остальных жертв уточняется. Должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и контактирует с полицией и спасателями. Дело также находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.
- В то же время ожидается задержка поезда RegioJet Прага – Перемышль. С него много украинцев пересаживаются на поезда в Украину. Укрзализныця сообщила, что работает над организацией перевозки пассажиров поездов, которые задержатся, к местам назначения.