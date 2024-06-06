Трагедия произошла в 22:49 на станции Пардубице. В результате столкновения 4 человека погибли, еще более 20 человек сейчас находятся в больницах с травмами средней и легкой степени тяжести.

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Пассажирский поезд, вероятно, проехал на запрещающий сигнал

Сразу после эвакуации людей с места трагедии, полиция Чехии и железнодорожная инспекция начали расследование причин аварии.

"По результатам проверки, у пассажирского экспресса сигнал светофора был пропущен в положение, запрещающий движение", – написал министр транспорта Чехии Мартин Купка.

Сейчас соответствующие службы рассматривают вопрос, был ли это технический дефект, или человеческая ошибка, или, в конце концов, сочетание обоих факторов. Пока, по словам Купки, "конкретных выводов предсказать невозможно".

Добавим, что власти Чехии оценили материальный ущерб столкновения поездов в 110 миллионов крон.

Также утром на ключевом железнодорожном узле железнодорожникам уже удалось восстановить движение по одному пути с пониженной скоростью. "К сожалению, еще приходится ожидать, что поезда на магистральном железнодорожном коридоре будут задерживаться", – добавил Мартин Купка.

Что известно о столкновении поездов в Чехии