Трагедія сталася о 22:49 на станції Пардубіце. Унаслідок зіткнення 4 людини загинуло, ще понад 20 осіб зараз перебувають у лікарнях із травмами середнього та легкого ступеня тяжкості.
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Пасажирський потяг, ймовірно, проїхав на заборонний сигнал
Одразу після евакуації людей із місця трагедії, поліція Чехії та залізнична інспекція розпочали розслідування причин аварії.
"За результатами перевірки, у пасажирського експреса сигнал світлофора був пропущений у положення, що забороняє рух", – написав міністр транспорту Чехії Мартін Купка.
Наразі відповідні служби розглядають питання, чи це був технічний дефект, чи людська помилка, чи, зрештою, поєднання обох факторів. Поки що, за словами Купки, "конкретних висновків передбачити неможливо".
Додамо, що влада Чехії оцінила матеріальні збитки зіткнення поїздів в 110 мільйонів крон.
Також вранці на ключовому залізничному вузлі залізничникам уже вдалося відновити рух однією колією зі зниженою швидкістю. "На жаль, ще доводиться очікувати, що потяги на магістральному залізничному коридорі будуть затримуватися", – додав Мартін Купка.
Що відомо про зіткнення поїздів у Чехії
- Пасажирський поїзд RegioJet 1021 прямував до Чопа в Україну. Він зіткнувся із вантажним потягом ČD Cargo. Унаслідок цього перший вагон поїзда майже вщент зруйновано. У пасажирському потязі якраз перебувало близько 200 людей.
- Відомо, що серед вагонів пасажирського потяга були причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовувалися в середині складу. На жаль, серед загиблих виявилися 2 громадянки України, громадянство інших жертв уточнюється. Посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та контактує з поліцією та рятувальниками. Справа також перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України.
- Водночас очікується затримка поїзда RegioJet Прага – Перемишль. З нього багато українців пересідають на поїзди до України. Укрзалізниця повідомила, що працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення.