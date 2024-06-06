Уранці 6 червня стало відомо, що в залізничній аварії загинули дві українки. Рятувальна операція була завершена.
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Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Серед вагонів пасажирського потягу були причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовувалися в середині складу.
Джерело:МЗС
Уранці 6 червня стало відомо, що в залізничній аварії загинули дві українки. Рятувальна операція була завершена.
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