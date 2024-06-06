Однак відомо про загиблих та травмованих серед громадян інших країн. В компанії зазначили, що тримають зв'язок з чеськими колегами, аби допомогти пасажирам з пересадками.

Вночі 5 червня поїзд Прага – Кошице на території Чехії зіштовхнувся з вантажним потягом. За попередньою інформацією є загиблі та постраждалі. Повідомляється, що громадяни України вціліли – на це повпливало розміщення вагонів, в яких прямували україці.

При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає,

– вказали в Укрзалізниці.

Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються.