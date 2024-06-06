Через зіткнення товарного та пасажирського потягів у Чехії затримується низка поїздів, які везуть українців. Один з потягів Укрзалізниці запізниться на 10 годин.
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Поїзд до Перемишля сильно затримається
В Укрзалізниці повідомляють, що наразі у поїздах, які затримуються через аварію в Чехії, прямують 138 пасажирів до Перемишля та 104 пасажири до Чопа.
Поїзд до Перемишля вже вирушив із Пардубіце. Він прямуватиме із затримкою до 10 годин,
– говорять залізничники.
У компанії також додали, що разом з друзями з World Central Kitchen вони вже готуються зустріти, нагодувати та розвезти пасажирів з Перемишля та Чопа по всій Україні.
Аварія потягів у Чехії: що відомо
- Пізно ввечері 5 червня у Чехії зіткнулися 2 потяги: пасажирський і вантажний. Чеська влада повідомляла, що унаслідок інциденту є загиблі, а також десятки постраждалих, серед яких – діти.
- У пасажирському потязі було близько 200 осіб. Рейс RegioJet 1021 прямував до українського міста Чоп із Праги. Він мав прибути на Закарпаття зранку 6 червня. Пардубіце – перша зупинка на його шляху.
- МЗС України повідомляло, що загинуло 4 особи. Серед них 2 громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень і отримали медичну допомогу на місці.
- Одразу після евакуації людей із місця трагедії, поліція Чехії та залізнична інспекція розпочали розслідування причин аварії. Міністр транспорту Чехії Мартін Купка повідомив, що попередньо причиною аварії стало те, що у пасажирського експреса сигнал світлофора був пропущений у положення, що забороняє рух. Хто винен у тому, що потяг проїхав заборонний сигнал, поки не відомо.