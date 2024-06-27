Обстоятельства уже выясняет полиция. Очевидцы, которые ехали этим поездом, рассказали "Киев24" об утреннем инциденте, передает 24 Канал.
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В Киеве мужчина попал под поезд метро
Елена и Даша, которые ехали поездом, рассказали, что он остановился, и пассажиры услышали крик.
Ничего не видно было. Мужчина под поездом был... Мужской голос. Громко кричал, не видно, кто там и что... Машинист стоял и сказал, что он сам бросился под поезд,
– отметили очевидцы.
Добавили, что пассажирам сказали освободить поезд. Люди начали выходить. Приехала скорая.
Что уже известно
- В ГСЧС рассказали, что в 10:56 поступило сообщение от дежурного метрополитена, что на рельсы под поезд, который прибывал, на станции метро "Университет" попал человек. Как выяснилось, на рельсах под первым вагоном, находился мужчина с зажатыми ногами.
- Спасатели деблокировали пострадавшего в 11:57 в шоковом состоянии, без травматической ампутации нижних конечностей. Мужчину передали работникам скорой помощи.
- В КГГА сообщили, что обстоятельства инцидента падения пассажира под поезд выясняют правоохранители.