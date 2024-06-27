Обставини вже з'ясовує поліція. Очевидці, які їхали цим потягом, розповіли "Київ24" про ранковий інцидент, передає 24 Канал.

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У Києві чоловік потрапив під потяг метро

Олена та Даша, які їхали потягом, розповіли, що він зупинився, і пасажири почули крик.

Нічого не видно було. Чоловік під потягом був… Чоловічий голос. Голосно кричав, не видно, хто там і що… Машиніст стояв і сказав, що він сам кинувся під потяг,

– зазначили очевидці.

Додали, що пасажирам сказали звільнити поїзд. Люди почали виходити. Приїхала швидка.

Що вже відомо