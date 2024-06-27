Обставини вже з'ясовує поліція. Очевидці, які їхали цим потягом, розповіли "Київ24" про ранковий інцидент, передає 24 Канал.
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У Києві чоловік потрапив під потяг метро
Олена та Даша, які їхали потягом, розповіли, що він зупинився, і пасажири почули крик.
Нічого не видно було. Чоловік під потягом був… Чоловічий голос. Голосно кричав, не видно, хто там і що… Машиніст стояв і сказав, що він сам кинувся під потяг,
– зазначили очевидці.
Додали, що пасажирам сказали звільнити поїзд. Люди почали виходити. Приїхала швидка.
Що вже відомо
- У ДСНС розповіли, що о 10:56 надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під потяг, який прибував, на станції метро "Університет" потрапила людина. Як з'ясувалося, на колії під першим вагоном, перебував чоловік із затиснутими ногами.
- Рятувальники деблокували потерпілого об 11:57 у шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Чоловіка передали працівникам швидкої.
- У КМДА повідомили, що обставини інциденту падіння пасажира під потяг з'ясовують правоохоронці.