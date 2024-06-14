Про стан, в якому перебуває потерпіла, розповів завідувач відділення політравми в Олександрівській лікарні Євген Баценко.

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Руку врятувати не вдалося

За словами лікаря, жінка була доставлена у медзаклад у важкому стані. Вона мала пошкодження верхньої кінцівки, травму голови та грудної клітки. На жаль, руку не вдалося врятувати. Наразі постраждала перебуває в палаті реанімації.

Нагадаємо, що нещасний випадок трапився близько 20:40 на станції метро "Контрактова площа".

Як розповіли у поліції, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час, коли прибував потяг. Поліцейські спільно з працівниками метро та рятувальниками дістали постраждалу та доставили до лікарні.

У ЗМІ повідомляли, що зі станції винесли людину у крові.

Протягом певного часу низку станцій синьої лінії метрополітену зачиняли на вхід для пасажирів. Йдеться про станції Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка". Рух поїздів на лінії організовувався від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

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