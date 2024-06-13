Нещасний випадок трапився у київському метро сьогодні увечері, 13 червня. Одна із пасажирок впала під потяг.

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Що сталося

Незадовго до 21:00 місцеві телеграм-канали почали повідомляти про інцидент на станції "Контрактова площа". Зазначалося, що там дівчина впала на колію. У мережі також з'явилися відео з місця події. На одному з них водій закликає пасажирів потягу не відчиняти двері.

Пізніше у КМДА підтвердили потрапляння дівчини під потяг. Як зазначають ЗМІ, зі станції винесли людину у крові. Стан її невідомий.

Метро зачиняли

Через трагедію синя лінія метрополітену, а саме станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" були зачинені на вхід для пасажирів

Рух поїздів на лінії організовувався від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково,

– йшлося у повідомленні КМДА.

Зверніть увагу! Станом на 21:18 рух поїздів синьою лінією відновлено