Наразі рух поїздів синьою гілкою метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки". Натомість не працюють станції "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" та "Палац "Україна".

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Жінка потрапила під потяг

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу підтвердила, що пасажирка потрапила під потяг. Наразі на місце події вирушила слідчо-оперативна група для з'ясування усіх обставин.

Наразі невідомо, у якому стані жінка. Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити згодом.

На місце події прибули рятувальники / Фото з телеграм-каналів

У КМДА, своєю чергою, зазначили, що про відновлення руху поїздів додатково повідомлять.

У київському метро помер чоловік

Нагадаємо, що 22 травня, на станції метро "Поштова площа" виявили тіло людини. У поліції Києва 24 Каналу розповіли, що 74-річному чоловіку стало погано.

На жаль, він помер раптово, ще до прибуття "швидкої". На місці події працювали правоохоронці.