Про це у коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс. За її словами, трагедія сталась близько 20:00.
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Деталі події
За попередніми даними, на станції "Поштова площа" 74-річному чоловіку стало погано. На жаль, він помер раптово, ще до прибуття "швидкої".
У метро Києва помер чоловік / Фото з соцмереж (18+)
На місці події працювали правоохоронці.
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