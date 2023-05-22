Про це у коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс. За її словами, трагедія сталась близько 20:00.

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Деталі події

За попередніми даними, на станції "Поштова площа" 74-річному чоловіку стало погано. На жаль, він помер раптово, ще до прибуття "швидкої".

У метро Києва помер чоловік / Фото з соцмереж (18+)

На місці події працювали правоохоронці.

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