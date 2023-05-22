Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис. По ее словам, трагедия произошла около 20:00.

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Детали события

По предварительным данным, на станции "Почтовая площадь" 74-летнему мужчине стало плохо. К сожалению, он умер внезапно, еще до прибытия "скорой".

В метро Киева умер мужчина / Фото из соцсетей (18+)

На месте происшествия работали правоохранители.

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