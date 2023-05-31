Сейчас движение поездов по синей ветке метро осуществляется от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Лыбидская" до станции "Теремки". Вместо этого не работают станции "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец "Украина".

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Женщина попала под поезд

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу подтвердила, что пассажирка попала под поезд. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.

Пока неизвестно, в каком состоянии женщина. Более подробную информацию обещают обнародовать впоследствии.

На место происшествия прибыли спасатели / Фото из телеграмм-каналов

В КГГА, в свою очередь, отметили, что о возобновлении движения поездов дополнительно сообщат.

В киевском метро умер мужчина

Напомним, что 22 мая, на станции метро "Почтовая площадь" обнаружили тело человека. В полиции Киева 24 Канала рассказали, что 74-летнему мужчине стало плохо.

К сожалению, он умер внезапно, еще до прибытия "скорой". На месте происшествия работали правоохранители.