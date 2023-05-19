Гдаль написал, что он вдохновился буквами, которые для проекта разрушенных русскими церквей Киева готовил Саша Комьяхов. Поэтому для названия станции метро использовал такой же шрифт.

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Конечно, чистой вязи здесь не получится, потому что она будет нечитаемой, но сами буквы интересны. Хотя, пока они не ощущаются как окончательный вариант,

– добавил автор.



Вариант для изображения названия метро / Фото Богдана Гдаля

Шрифт для "Зверинецкой" / Фото Богдана Гдаля

Что означает "Зверинецкая"

Название "Зверинецкая" происходит от исторической местности Киева между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой. Она известна еще от Киевской Руси. Предполагают, что это происходит от места охот киевских князей на дикого зверя.

К слову, Гдаль также создал шрифт для новой надписи на станции метро "Почайна". Он должен повторять тот, что на станции "Печерская".

3 станции метро имеют новые названия

Депутаты Киевсовета дерусифицировали названия 3 станций метро в столице:

"Дружба народов" получила название "Зверинецкая";

"Площадь Льва Толстого" – "Площадь Украинских Героев";

"Проспект Правды" станет "Варшавской".

Власти и киевляне соглашались, важно, чтобы город избавился от советских и русских названий и символов, которые связывают город со страной-агрессорой».