Гдаль написал, что он вдохновился буквами, которые для проекта разрушенных русскими церквей Киева готовил Саша Комьяхов. Поэтому для названия станции метро использовал такой же шрифт.
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Конечно, чистой вязи здесь не получится, потому что она будет нечитаемой, но сами буквы интересны. Хотя, пока они не ощущаются как окончательный вариант,
– добавил автор.
Вариант для изображения названия метро / Фото Богдана Гдаля
Шрифт для "Зверинецкой" / Фото Богдана Гдаля
Что означает "Зверинецкая"
Название "Зверинецкая" происходит от исторической местности Киева между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой. Она известна еще от Киевской Руси. Предполагают, что это происходит от места охот киевских князей на дикого зверя.
К слову, Гдаль также создал шрифт для новой надписи на станции метро "Почайна". Он должен повторять тот, что на станции "Печерская".
3 станции метро имеют новые названия
Депутаты Киевсовета дерусифицировали названия 3 станций метро в столице:
- "Дружба народов" получила название "Зверинецкая";
- "Площадь Льва Толстого" – "Площадь Украинских Героев";
- "Проспект Правды" станет "Варшавской".
Власти и киевляне соглашались, важно, чтобы город избавился от советских и русских названий и символов, которые связывают город со страной-агрессорой».