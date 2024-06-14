О состоянии, в котором находится пострадавшая, рассказал заведующий отделением политравмы в Александровской больнице Евгений Баценко.

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Руку спасти не удалось

По словам врача, женщина была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии. Она имела повреждения верхней конечности, травму головы и грудной клетки. К сожалению, руку не удалось спасти. Сейчас пострадавшая находится в палате реанимации.

Напомним, что несчастный случай произошел около 20:40 на станции метро "Контрактовая площадь".

Как рассказали в полиции, женщина 1985 года рождения, находясь на перроне, потеряла равновесие и упала на рельсы, в то время, когда прибывал поезд. Полицейские совместно с работниками метро и спасателями достали пострадавшую и доставили в больницу.

В СМИ сообщали, что со станции вынесли человека в крови.

В течение определенного времени ряд станций синей линии метрополитена закрывали на вход для пассажиров. Речь идет о станциях "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайна" и "Тараса Шевченко". Движение поездов на линии организовывалось от станции "Лыбедская" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

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