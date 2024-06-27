У якому стані перебуває потерпілий поки що невідомо.

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Що відомо про трагедію

Нещасний випадок трапився зранку 27 червня. У ДСНС повідомили, що чоловіку затисло ноги.

Наразі рятувальники деблокують людину й намагаються дістати її з-під потяга.

27 червня о 10:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під прибуваючий потяг на станції метро "Університет" потрапила людина. Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга, знаходився чоловік із затиснутими ногами,

– повідомили в ДСНС Києва.

Частина станцій зачинені для пасажирів

На червоній лінії станції метро "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова",

– повідомили в КМДА.

Про зміни та відновлення руху згодом повідомлять додатково.