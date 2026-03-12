В Мичигане произошла стрельба в еврейской школе
- В Мичигане произошла стрельба в еврейской школе после того, как нападавший протаранил здание автомобилем.
- Стрелок мертв, охрана синагоги вступила в перестрелку, эвакуировав детей, и никто не пострадал.
В штате Мичиган произошла стрельба в еврейской школе. Нападавший протаранил здание автомобилем, вышел и открыл огонь.
Об этом сообщают NBC News, CNN і Sky News.
Что известно о нападении на синагогу в Мичигане?
В городке Вест-Блумфилд, штат Мичиган, произошла стрельба в синагоге Temple Israel, где находится еврейская школа. Это в 40 километрах от Детройта.
Стрелок протаранил здание, затем вышел из авто и открыл огонь. На место происшествия прибыла полиция.
По информации, что получило Asociated Press, стрелок – мертв.
Шериф округа Окленд Майкл Бушара заявил, что вокруг еврейских помещений в районе Вест-Блумфилд будет усилена охрана.
Все еврейские объекты в этом районе будут иметь много дополнительного присутствия, пока мы с этим не разберемся,
– сказал он.
По его словам, угрозу насилия против еврейского меньшинства обсуждали последние 2 недели. Поэтому синагога была подготовлена, имела охрану и перешла в "безопасный режим". Охрана заведения вступала в перестрелку с нападающим, а детей тем временем эвакуировали.
Он также отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
СМИ сообщают, что на место преступления прибыли десятки полицейских авто, в частности фургон спецназа.
