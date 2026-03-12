У Мічигані сталася стрілянина у єврейській школі

У штаті Мічиган сталася стрілянина у єврейській школі. Нападник протараним будівлю автомобілем, вийшов та відкрив вогонь.

Про це повідомляють NBC News, CNN і Sky News.

Що відомо про напад на синагогу у Мічигані?

У містечку Вест-Блумфілд, штат Мічиган, сталася стрілянина у синагозі Temple Israel, де знаходиться єврейська школа. Це у 40 кілометрах від Детройта.

Стрілок протаранив будівлю, потім вийшов з авто і відкрив вогонь. На місце події прибула поліція.

За інформацією, що отримало Asociated Press, стрілок – мертвий.

Шериф округу Окленд Майкл Бушара заявив, що навколо єврейських приміщень у районі Вест-Блумфілд буде посилено охорону.

Усі єврейські об’єкти в цьому районі матимуть багато додаткової присутності, доки ми з цим не розберемося,

– сказав він.

За його словами, загрозу насильства проти єврейської меншини обговорювали останні 2 тижні. Через це синагога була підготовлена, мала охорону та перейшла у "безпечний режим". Охорона закладу встапала у перестрілку з нападником, а дітем тим часом евакуювали.

Він також зазначив, що, за попередньої інформацією, ніхто не постраждав.

ЗМІ повідомляють, що на місце злочину прибули десятки поліцейських авто, зокрема фургон спецпризначенців.

