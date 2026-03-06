Терактам вдалося запобігти, але небезпека зберігається. Про це повідомляє видання Minval та телеканал AzTV.

Дивіться також Іран атакував безпілотником аеропорт в Азербайджані: відео наслідків влучання

Що відомо про можливі теракти в Азербайджані?

Служба державної безпеки Азербайджану заявила про запобігання кільком терактам, які, за її даними, готувалися за участі Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Як повідомляють азербайджанські ЗМІ, серед потенційних цілей був нафтопровід Баку – Джейхан, а також посольство Ізраїлю в Азербайджані, один із лідерів громади гірських євреїв та синагога "Ашкеназі".

За інформацією спецслужб, на територію країни були ввезені три вибухові пристрої. Їх вдалося перехопити до передачі третім особам, що дозволило запобігти можливим жертвам і руйнуванням.

У Службі держбезпеки Азербайджану заявили, що триває розслідування обставин підготовки ймовірних "терористичних провокацій".

Що відомо про атаку Ірану на сусідню країну?