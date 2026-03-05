Як пише OC Media, будь-яка помилка може призвести до нового конфлікту у регіоні.

Дивіться також Війна в Ірані може тривати до вересня, – Politico

Що відомо про посилення оборони Азербайджану проти Ірану?

Азербайджан різко посилив оборонні заходи на південному напрямку та стягує військові сили до кордону з Іраном. За інформацією медіа, командування країни привело частину армії у стан підвищеної бойової готовності та перекинуло підрозділи до прикордонних районів.

Повідомляється, що військовим прикордонних частин скасували всі відпустки. Офіцерів, які перебували поза місцем служби, відкликали назад до підрозділів. Паралельно на південному рубежі розгортають додаткову техніку та укріплюють оборону вздовж усього кордону.

Йдеться про понад 700 кілометрів спільного кордону, який у разі загострення може стати потенційною зоною військової напруги. Тому Баку намагається оперативно посилити контроль над територією та підготуватися до будь-яких можливих сценаріїв.

Одним із ключових елементів оборонних заходів стало розгортання систем протиповітряної оборони. Зокрема, у прикордонних районах встановлюють комплекси для перехоплення низьколітаючих цілей та ударних безпілотників.

Також повідомляється про активне використання систем радіоелектронної боротьби. Їхнє завдання – виявляти та нейтралізувати дрони або інші повітряні об’єкти, які можуть порушити повітряний простір країни.

Крім того, до прикордонної смуги прибувають додаткові піхотні підрозділи, бронетехніка та допоміжна техніка. Така концентрація сил свідчить, що влада країни розглядає не лише загрозу повітряних атак, а й ризик інших інцидентів на кордоні.

Баку готується до найгіршого сценарію: яка офіційна позиція влади?

Попри масштабне нарощування сил, азербайджанська влада намагається зберігати стриманий дипломатичний тон. Представники влади наголошують, що всі військові заходи мають виключно оборонний характер.

За словами чиновників, головною метою є зміцнення державного кордону та запобігання можливим провокаціям. Особливу увагу приділяють захисту повітряного простору, адже сучасні конфлікти дедалі частіше супроводжуються використанням безпілотників.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану публічно не підтвердило частину повідомлень про масштаби мобілізаційних заходів, але й не спростувало їх.

У таких умовах країни, що межують з Іраном, намагаються підготуватися до можливих наслідків – від випадкових ударів до розширення бойових дій. Саме тому Азербайджан вирішив посилити оборону своїх південних рубежів.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході?