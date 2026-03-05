Как пишет OC Media, любая ошибка может привести к новому конфликту в регионе.

Смотрите также Война в Иране может продлиться до сентября, – Politico

Что известно об усилении обороны Азербайджана против Ирана?

Азербайджан резко усилил оборонительные меры на южном направлении и стягивает военные силы к границе с Ираном. По информации медиа, командование страны привело часть армии в состояние повышенной боевой готовности и перебросило подразделения в приграничные районы.

Сообщается, что военным пограничных частей отменили все отпуска. Офицеров, которые находились вне места службы, отозвали обратно в подразделения. Параллельно на южном рубеже разворачивают дополнительную технику и укрепляют оборону вдоль всей границы.

Речь идет о более 700 километрах общей границы, которая в случае обострения может стать потенциальной зоной военного напряжения. Поэтому Баку пытается оперативно усилить контроль над территорией и подготовиться к любым возможным сценариям.

Одним из ключевых элементов оборонительных мероприятий стало развертывание систем противовоздушной обороны. В частности, в приграничных районах устанавливают комплексы для перехвата низколетящих целей и ударных беспилотников.

Также сообщается об активном использовании систем радиоэлектронной борьбы. Их задача – выявлять и нейтрализовать дроны или другие воздушные объекты, которые могут нарушить воздушное пространство страны.

Кроме того, к пограничной полосе прибывают дополнительные пехотные подразделения, бронетехника и вспомогательная техника. Такая концентрация сил свидетельствует, что власти страны рассматривают не только угрозу воздушных атак, но и риск других инцидентов на границе.

Баку готовится к худшему сценарию: какова официальная позиция властей?

Несмотря на масштабное наращивание сил, азербайджанские власти пытаются сохранять сдержанный дипломатический тон. Представители власти подчеркивают, что все военные мероприятия носят исключительно оборонительный характер.

По словам чиновников, главной целью является укрепление государственной границы и предотвращение возможных провокаций. Особое внимание уделяют защите воздушного пространства, ведь современные конфликты все чаще сопровождаются использованием беспилотников.

В то же время Министерство обороны Азербайджана публично не подтвердило часть сообщений о масштабах мобилизационных мероприятий, но и не опровергло их.

В таких условиях страны, граничащие с Ираном, пытаются подготовиться к возможным последствиям – от случайных ударов до расширения боевых действий. Именно поэтому Азербайджан решил усилить оборону своих южных рубежей.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?