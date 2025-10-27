В МИД России заявили, что Путин готов принять "концепцию по Украине" от США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин якобы "готов принять концепцию США по Украине" и "двигаться дальше". Но он добавил, что в то же время США на это предложение не ответили.

По словам российского министра, стороны будут дальше обдумывать стороны предложений, а потому “договорились взять паузу”. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на недавнее заявление Лаврова в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

Соглашается ли Путин на условия США по войне в Украине?

Сергей Лавров отметил, что в России еще думают над предложениями Белого дома по контролю над территориями Украины. Чиновник отметил, что Владимир Путин, вероятно, "готов принять американскую концепцию по Украине".

Президент США Дональд Трамп предлагал, чтобы Украина и Россия остановили войну в тех территориальных границах, которые есть сейчас, и сразу же заключить соглашение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подробностей относительно предложений от Соединенных Штатов пока не будут называть.

Как на слова Лаврова реагируют в украинском Центре противодействия дезинформации?

Глава ЦПД Андрей Коваленко отметил, что в искреннее желание Владимира Путина принять предложение Трампа по мирному соглашению можно будет поверить только после прекращения огня. А такими словами, которые озвучил Сергей Лавров, российская сторона лишь хочет тянуть время.

До этого – это все пустые разговоры во избежание дополнительных санкций. После провала визита Дмитриева в США, который должен был договориться о том, чтобы новых санкций не было, на Россию ждут новые удары, в частности они касаются криптовалют,

– написал Коваленко.

Кроме этого он отметил, что Россия пытается делать вид миротворчества еще и перед встречей Трампа и Си Цзиньпина. Однако без настоящего прекращения огня – это является неправдой.

Что действительно могло бы заставить Россию пойти на переговоры?

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире 24 Канала рассказал, что именно дальнобойные удары Украины по территории России имеют значительное влияние на ход событий. Путину из-за дефицита приходится импортировать бензин в Россию, что было почти неслыханно. Поэтому продолжение таких операций, по мнению эксперта, является хорошим давлением на Кремль.

Какие предложения хотела бы поддержать Россия?