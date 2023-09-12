В Москве что ни день, то новый "инцидент". Правда, на этот раз о "жертвах нет" не смогут придумать басню даже пропагандисты. Потому что на севере столицы страны-террористки нашли два обезглавленных трупа.

Детали рассказывают российские СМИ, сообщает 24 Канал. Трупы обнаружили в течение одного дня на севере Москвы.

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Первого "двухсотого" обнаружил охранник в местном парке. Труп лежал у дерева, а голова убитого – примерно через 0,5 метра. Кем был мужчина, пока неизвестно. Его возраст был оценен в 25 – 30 лет.

Второй труп обнаружили уже в квартире по улице Фестивальной. У него тоже была отрезана голова. Детали по этому трупу пока не раскрывают. В настоящее время российские правоохранители пытаются установить, связаны ли эти убийства между собой.

Однажды в Ростове

Не все российские школьники радуются началу учебного года. В одной из школ Ростова девятиклассник пришел на уроки с ножом. Он успел ранить 4 человека (если граждан страны-террористки) можно так назвать. Один из пострадавших получил 5 ножевых ранений. Никто не умер.

Губернатор уже выступил с официальным заявлением. Он рассказал, что подросток страдает от психического заболевания.