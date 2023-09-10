Российские пропагандисты опубликовали видео с улиц города, как они ездят по залитым дорогам. Стоит отметить, чтовечером 9 сентября в России тоже было тревожно – в российском Ярославле вспыхнуло здание, где раньше был военкомат, пишет 24 Канал.

Смотрите также Сожженные Ил-76 не дают покоя: в России создают "патрули" для борьбы с БПЛА

Что происходит в российском Ростове

На нескольких улицах Ростова-на-Дону из-за коммунальных аварий содержанием канализационных труб затопило улицы.

На Орбитальной улице ночью прорвало водопровод, а на Богатяновском спуске – просел асфальт, и по дороге поток канализаций. О запахе остается только догадываться,

– написали российские пропагандисты.

Как выглядит российская улица на Орбитальной: смотрите видео

Последствия прорыва канализации в Ростове-на-Дону: смотрите видео



Прорыв канализации на Богатяневском спуске / Фото росСМИ

Следует заметить, что с прорывом канализации россияне в Ростове могут жить вплоть до понедельника, 11 сентября. Ведь оккупанты сообщили, что до этого времени будет продолжаться ремонт. Власти пообещали местным жителям подать воду по резервной схеме.

В России горело прежнее помещение военкомата

Вечером 9 сентября на улице Ушинского в российском Ярославле вспыхнула усадьба Вахромеева. Ее в России считают памяткой федерального значения.

Согласно данным россиян, раньше там находился военкомат Кировского района. Именно с этим оккупанты, конечно же, могут связать возгорание.

В Ярославле горело здание бывшего военкомата: смотрите видео

Спасатели страны-окккупанта объяснили, что пожар вспыхнул на 200 квадратных метрах на втором этаже заброшенного здания, которое ранее уже горело. Они якобы спасли оттуда одного человека. Также известно, что за сооружением не ухаживали, оно было заброшено и не охранялось.