Как рассказывают местные телеграм-каналы, горит памятник федерального значения. Речь идет об усадьбе Вахромеева.
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Там был военкомат
Сообщают, что раньше в этой усадьбе размещался военкомат Кировского района. Понятно, что россияне именно это и будут связывать с вероятными причинами пожара в сооружении.
Как стало известно позже, усадьба, охватившая пламя, расположена в центре города на улице Ушинского. А гореть она начала около 20:30.
В МЧС России по Ярославской области отметили, что в 20.45 получили сообщение. В нем говорилось, что вспыхнуло здание, которое никто не использует, на улице Ушинского, 16. На место происшествия отправили как пожарных, так и технику.
Возгорание на площади 200 квадратных метров на втором этаже заброшенного здания, которое ранее уже горело. Во время пожара был спасен один человек,
– рассказал представитель ГУ МЧС.
В Ярославле горит здание бывшего военкомата: смотрите видео
Журналисты рассказывают, что дым в результате пожара распространился на весь центр Ярославля. Известно также, что верхняя часть этого дома получила существенные повреждения.
Обратим внимание на то, что усадьба Авенира Вахромеева построена в начале 19 века. Она считается редким образцом гражданской архитектуры. Как мы уже сказали выше, раньше в этом здании был военкомат. Теперь же оно заброшено и не охраняется никем.
Накануне горела Москва
- Ночью 8 сентября в российской столице загорелся масштабный пожар. Кроме того, жители слыхали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что загорелась Федеральная таможенная служба.
- По словам очевидцев, взрывы услышали в одном из районов Москвы Новогиреево. После взрывов вспыхнул огонь, а в небо взвился черный столб дыма.
- Позже очевидцы рассказали, что на место событий активно едут оперативные службы. Зафиксировали на видео, как в Новогиреево летит пожарная машина со спасателями на борту.
- В МЧС отметили, что пожар вспыхнул к Востоку от Москвы. Мол, там горел склад, где якобы хранились холодильники.