В Москве нашли мертвыми экс-вице-президента "Газпромбанка", его жену и дочь

В Москве обнаружили тело бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Рассматривается версия самоубийства.

Информацию обнародовали РосСМИ 18 апреля. Сейчас дело передано Главному следственному комитету России.

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По версии следствия, самоубийству предшествовало убийство семьи

Тела бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его супруги и дочери правоохранительные органы обнаружили в московской квартире на Университетском проспекте. По предварительной версии следствия, 51-летний топ-менеджер убил своих жену и дочь, после чего совершил самоубийство. Прессслужба московского Следственного комитета назвала это предположение приоритетным.

Известно, что родственники мужчины вызвали полицию после того, как не смогли связаться с семьей. Предполагается, что причиной убийства мог стать бытовой конфликт.

Банк, финансирующий войну: что известно

Напомним, что "Газпромбанк" является одним из главных инвесторов войны против Украины. Минобороны Украины узнали, что через российский банк была осуществлена закупка беспилотных летательных аппаратов, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47-й танковой дивизии российской армии.

Кроме того, это главное учреждение государства-агрессора, через которое европейцы осуществляют оплату за поставки российских энергоносителей.

По мнению главы Офиса Президента Андрея Ермака, "Газпромбанк" нужно внести в 6-й санкционный пакет ЕС против России, ввести против него ограничения.

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