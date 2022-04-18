У Москві знайшли мертвими ексвіцепрезидента "Газпромбанку", його дружину та доньку

У Москві виявили тіло колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва. Розглядається версія самогубства.

Інформацію оприлюднили росЗМІ 18 квітня. Наразі справа передана Головному слідчому комітету Росії.

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За версією слідства, самогубству передувало вбивство сім'ї

Тіла колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружини та дочки, правоохоронні органи виявили у московській квартирі на Університетському проспекті. За попередньою версією слідства, 51-річний топменеджер вбив своїх дружину і дочку, після чого скоїв самогубство. Пресслужба московського Слідчого комітету назвала це припущення пріоритетним.

Відомо, що родичі чоловіка викликали поліцію після того, як не змогли зв'язатися із сім'єю. Вважається, що причиною вбивства міг стати побутовий конфлікт.

Банк, який фінансує війну: що відомо

Нагадаємо, що "Газпромбанк" є одним із головних інвесторів у війну проти України. Міноборони України дізналися, що через російський банк було здійснено закупівлю безпілотних літальних апаратів, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47-ї танкової дивізії російської армії.

Крім того, – це головна установа держави-агресорки, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв.

На думку голови Офісу Президента Андрія Єрмака, "Газпромбанк" потрібно внести до 6-го санкційного пакета ЄС проти Росії. запровадити проти нього обмеження.

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