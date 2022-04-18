Своєчасна фіксація викрадень людей допоможе їх розшукати. Адже наразі влада знає не про всі такі випадки.
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Потрібно ретельно фіксувати усі випадки для подальшого пошуку осіб. Близьким потрібно терміново писати заяву про факт зникнення та звертатися до поліції,
– зазначив голова ОВА Олександр Старух.
Що відомо про викрадення людей на Запоріжжі
- Росіяни викрали 16-річного Владислава Буряка, який є сином голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка.
- 13 квітня викрали голову Новоуспенівської сільської ради.
- 17 квітня – голову Кирилівської селищної ради Івана Малєєва. Через це ситуація в громаді ускладнена, але заступники та секретарі працюють.
- У Приморській громаді викрали фермера.
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