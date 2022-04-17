Про це 17 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що на Південнобузькому напрямку росіяни намагаються усіма зусиллями утримати загарбані території.

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"Поблизу населеного пункту Василівка Запорізької області противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори", – розповіли у Генштабі.

Що загарбники роблять на окупованих землях

Росіяни вичерпують людський ресурс у війні. Через це вони мобілізують чоловіків з тимчасово окупованих територій. Зокрема, примусово до армії Росії забирають мешканців Ізюма.

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