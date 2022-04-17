Загарбники здійснили кілька пострілів, чим намагались залякати людей. Про це в прямому ефірі повідомив журналіст 24 каналу зі Запоріжжя.

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Раніше окупанти вже заїжджали до Кирилівки у розвідку, а згодом їхали далі. Як припустив кореспондент 24 каналу, цього разу все, мабуть, серйозніше.

На подвір'ях людей загарбники намагаються щось знайти. Увірвавшись до цивільного мешканця Кирилівки, російські бойовики побили чоловіка та забрали автомобіль й човен.

"Схоже, що росіяни вирішили обладнати свої позиції у Кирилівці. Раніше їх це не цікавило, тепер вони хочуть там закріпитись", – зазначив журналіст 24 каналу.