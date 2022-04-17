Захватчики произвели несколько выстрелов, чем пытались запугать людей. Об этом в прямом эфире сообщил журналист 24 канала из Запорожья.

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Раньше оккупанты уже заезжали в Кирилловку на разведку, а впоследствии ехали дальше. Как допустил корреспондент 24 канала, на этот раз все, пожалуй, посерьезнее.

Во дворах людей захватчики пытаются что-нибудь найти. Ворвавшись к гражданскому жителю Кирилловки, российские боевики избили мужчину и забрали автомобиль и лодку.

"Похоже, что россияне решили оборудовать свои позиции в Кирилловке. Раньше их это не интересовало, теперь они хотят закрепиться там", – отметил журналист 24 канала.