В одном из районов Запорожья нашим ПВО удалось сбить две вражеские ракеты. На этом их опасность не иссякла – обломки упали в жилом районе.

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Последствия ракетной атаки россиян

От взрыва, раздавшегося в результате сбивания ракет, в домах вылетели окна. Обломки ракет упали на жилые дома.

В настоящее время известно о пострадавшей 29-летней женщине. Она уже находится в больнице, медики утверждают, что ее жизни угрозы нет. Также повреждения получил один жилой дом и автомобиль, который был припаркован возле него.

Граждан призывают ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно уходить в укрытие.