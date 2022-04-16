Глава государства отметил, что оккупанты требуют от защитников Мариуполя, чтобы те сдались. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью украинским СМИ.

Заметьте Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на любых переговорах с Россией, – Зеленский

Доверия к переговорщикам нет

Зеленский подчеркнул, что государство делает все необходимое, чтобы помочь нашим защитникам. Президент отметил, что ситуация очень сложная, а в Мариуполе гуманитарная катастрофа.

Мариуполь. Ситуация очень сложная. Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, потому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет,

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинская сторона договаривалась о гумкоридорах для женщин, детей и раненых военных, но Россия отказалась.

Владимир Зеленский подчеркнул, что наши воины в Мариуполе знают, что выполняют самую мощную миссию сейчас. Оккупанты их боятся настолько сильно, что их в шесть раз больше, чем наших воинов. Президент назвал "азовцев" героями.

Глава государства подчеркнул, что помочь Мариуполю может вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Также нужен режим тишины, чтобы эвакуировать мирных жителей и забрать раненых.