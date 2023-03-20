В ночном клубе в Новомосковске застрелили 21-летнего парня: он умер за считанные минуты

Ночью 19 марта в Новомосковске в Днепропетровской области возле ночного клуба "Пентагон" застрелили молодого парня. Погибшему Ростиславу было всего 21 год, у него остались родители, сестра и девушка.

Как рассказали друзья погибшего, во время конфликта в Ростислава неизвестный выстрелил из травматического оружия. Сделал он это вплотную в грудь, так что за считанные минуты парень погиб на месте.

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Парня не стало через пару минут

Как сообщил журналистам Валентин, друг жертвы нападения, который был на месте преступления, он приехал в "Пентагон", чтобы перед комендантским часом отвезти товарищей домой. Ведь в заведении Ростислав с компанией отдыхали и употребляли алкоголь.

Перед поездкой около 22:50 ребята решили покурить на балконе. Именно тогда к ним подошел неизвестный, который спровоцировал конфликт и убил молодого парня.

Мы вышли покурить. Подходит этот мужчина и говорит: "А есть сигарета?" Мы ему дали. Он сначала ударил малого рукой по челюсти. А потом достал нож и начал бросаться,

– сказал Валентин.

Ростислав пробовал унять нападающего, просил его прекратить конфликт и спрятать холодное оружие, на что преступник вытащил пистолет. После этого без всяких слов и в упор выстрелил парню в грудь.

В течение двух минут Ростика уже с нами не было,

– рассказал свидетель.

Отметим, что по данным полиции, словесный конфликт между мужчинами и убийство произошли в 23:30.

Убийцу уже задержали

Долго избегать убийце правосудия не удалось, его правоохранители оперативно задержали вблизи ночного клуба. Как рассказали в Новомосковском районном отделении полиции, преступником оказался 29-летний местный житель, не раз попадавший в поле зрения полиции. Более того, мужчина уже был судим за хулиганство и незаконное обращение с оружием.

Задержанному уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве. За это ему угрожает жизнь за решеткой. Так, максимальное наказание за совершенное преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что на трагедию в клубе отреагировал и мэр Новомосковска Сергей Резник. Он подчеркнул, что эта беда поднимает много вопросов. В частности, о том, что "сейчас у немалого количества разных людей, с разной психикой оказалось неконтролируемое оружие". А также, что если бы за небольшие деньги заведение наняло бы охрану, это помогло бы избежать трагедии.