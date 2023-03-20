У нічному клубі в Новомосковську застрелили 21-річного хлопця: він помер за лічені хвилини

Вночі 19 березня у Новомосковську, що в Дніпропетровській області, біля нічного клубу "Пентагон" застрелили молодого хлопця. Загиблому Ростиславу був всього 21 рік, у нього залишилися батьки, сестра та дівчина.

Як розповіли друзі загиблого, під час конфлікту у Ростислава невідомий вистрілив з травматичної зброї. Зробив він це впритул у груди, тож за лічені хвилини хлопець загинув на місці.

Дивіться також На Запоріжжі п'яний чоловік відібрав зброю у військового й відкрив вогонь: є загиблий

Хлопця не стало за пару хвилин

Як повідомив журналістам Валентин, друг жертви нападу, що був на місці злочину, він приїхав до "Пентагону", щоб перед комендантською годиною відвезти товаришів додому. Адже у закладі Ростислав з компанією відпочивали та вживали алкоголь.

Перед поїздкою, близько 22:50, хлопці вирішили покурити на балконі. Саме тоді до них підійшов невідомий, який спровокував конфлікт та вбив молодого хлопця.

Ми вийшли покурити. Підходить цей чоловік і каже: "А є цигарка?". Ми дали йому. Він спочатку вдарив малого рукою по щелепі. А потім дістав ножа та почав кидатися,

– сказав Валентин.

Ростислав пробував вгамувати нападника, просив його припинити конфлікт та сховати холодну зброю, на що злочинець натомість витягнув пістолет. Після цього без жодних слів та впритул вистрілив хлопцеві у груди.

Упродовж двох хвилин Ростика вже з нами не було,

– розповів свідок.

Зазначимо, що за даними поліції, словесний конфлікт між чоловіками та вбивство трапилися о 23:30.

Вбивцю уже затримали

Довго уникати вбивцеві правосуддя не вдалося, його правоохоронці оперативно затримали поблизу нічного клубу. Як розповіли у Новомосковському районному відділку поліції, злочинцем виявився 29-річний місцевий житель, який не раз потрапляв у поле зору поліції. Ба більше, чоловік уже був судимий за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.

Тож затриманому уже повідомили про підозру в умисному вбивстві. За це йому загрожує життя за ґратами. Так, максимальне покарання за вчинений злочин передбачає до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що на трагедію у клубі відреагував й мер Новомосковська Сергій Рєзнік. Він підкреслив, що ця біда підіймає багато питань. Зокрема, про те, що "зараз у чималої кількості різних людей, з різною психікою опинилася неконтрольована зброя". А також, що якби за невеликі гроші заклад найняв би охорону, це допомогло б уникнути трагедії.