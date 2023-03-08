В Одессе мобилизация прохожего закончилась дракой и наручниками

Патрульные задержали мужчину после его стычки с военнослужащими. Он вел себя агрессивно и имел при себе наркосодержащие таблетки.

В социальных сетях 8 марта появилось видео, на котором патрульные полицейские задержали мужчину, которому военнослужащие пытались вручить повестку. Правоохранители, чтобы развеять ложные домыслы по поводу этой ситуации, рассказали, как все было на самом деле.

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Мужчина провоцировал конфликт

На линию 102 7 марта обратился мужчина. Он рассказал о конфликте, который произошел у него с военнослужащими и работниками коммунального предприятия.

На месте вызова патрульные обнаружили гражданина, который ругался и вел себя агрессивно. На требования полицейских прекратить он не реагировал и продолжал провоцировать конфликт. Чтобы унять нарушителя, патрульные применили физическую силу и наручники.



Мужчина вел себя агрессивно / Фото Патрульной полиции Одесской области

Во время поверхностной проверки у мужчины были обнаружены таблетки. По словам задержанного, они имели наркотическое происхождение. Самое жесткое наказание за такое правонарушение – до 5 лет ограничения свободы.

Правоохранители уже внесли данные в Единый реестр досудебных расследований. На задержанного также составили административные материалы за:

мелкое хулиганство,

злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

В свою очередь, военнослужащие тоже составили на мужчину соответствующие материалы.



У задержанного были наркосодержащие таблетки / Фото Патрульной полиции Одесской области

Какая ответственность предусмотрена за игнорирование повестки

Недавно юристы рассказали, какая ответственность ждет человека, если он проигнорирует повестку. В частности, по состоянию на март 2023 это 3 400 – 5 100 гривен штрафа (от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Решение о наложении штрафа принимается работниками ТЦК. В свою очередь, военнообязанный может обжаловать соответствующее постановление, на что законодательством предусмотрено 10 дней. Уплатить штраф следует в течение 15 дней с момента вручения постановления.