В среду, 8 марта, в пресс-службе Службы безопасности сообщили, что киберспециалисты структуры заблокировали 26 телеграм-каналов, которые помогали определенным военнообязанным гражданам избегать мобилизации. Очевидно, это только начало борьбы с такими сообществами.

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Что именно делали эти телеграм-каналы

Как известно, уже недоступные ресурсы "сообщали" своим подписчикам, в частности о том, где именно представители ТЦК вручают повестки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях. Вместе с тем они призвали "скрываться" военнообязанных от призыва, что не законно.

Для сбора сведений о "локациях" использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей. Из-за постоянного "обновления" информации деструктивные каналы быстро "наращивали" собственную аудиторию, превысившую 400 тысяч подписчиков,

– говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, там отмечено, что администраторы таких пабликов зарабатывали на этом, ведь брали деньги за размещение рекламы в своих телеграм-каналах.

Важно, что сотрудникам СБУ уже удалось установить личности всех организаторов преступной деятельности. Среди них – два владельца SMM-компании, которая продвигает определенные интернет-ресурсы с привлечением "ботоферм" (фабрик роботов).

Как силовики ходили в гости к админам недобросовестных телеграм-каналов / Фото СБУ

Следует добавить, что во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:

компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;

банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.

Обратите внимание! Шестерым администраторам таких пабликов планируют объявить подозрение по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса. В ней говорится, в частности, о препятствовании законной деятельности военных формирований. Ожидается, что злоумышленникам изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. По всей видимости, им грозит до 10 лет заключения.

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СБУ задержала в Закарпатье "церковного блоггера"

К этой теме вспомним, что 7 марта стало известно о задержания правоохранителями так называемого "церковного блоггера" из Закарпатья. Мужчина в своих социальных сетях рассказывал о том, что Православная церковь Украины является сектантской организацией, а люди, являющиеся ее сторонниками, – сатанистами.

Ему объявлено подозрение по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса. В ней говорится о "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".