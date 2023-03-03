Одной из них является повестка для уточнения военно-учетных данных. Однако за ее игнорирование предусмотрена административная ответственность

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Какое будет наказание за неявку в военкомат

Юристы объясняют, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие повестку, обязаны явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для возобновления информации о себе или взятии на военный учет.

Однако если такой документ проигнорировать, то человека будет ждать ответственность. В частности, по состоянию на февраль 2023 это 3400 – 5100 гривен штрафа (от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Какое наказание предусмотрено за игнорирование повестки / Фото Безвозмездная правовая помощь

Добавим, что решение о наложении штрафа принимается работниками ТЦК. В свою очередь, военнообязанный может обжаловать соответствующее постановление, на что законодательством предусмотрено 10 дней. В то время как уплатить штраф можно в течение 15 дней с момента вручения постановления.

Важно! Уплата штрафа не лишает обязанности явиться в военкомат. А если не уплатить своевременно, то постановление о штрафе передадут в государственную исполнительную службу и его сумма вырастет вдвое.

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