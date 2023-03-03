Одной из них является повестка для уточнения военно-учетных данных. Однако за ее игнорирование предусмотрена административная ответственность
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Какое будет наказание за неявку в военкомат
Юристы объясняют, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие повестку, обязаны явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для возобновления информации о себе или взятии на военный учет.
Однако если такой документ проигнорировать, то человека будет ждать ответственность. В частности, по состоянию на февраль 2023 это 3400 – 5100 гривен штрафа (от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Какое наказание предусмотрено за игнорирование повестки / Фото Безвозмездная правовая помощь
Добавим, что решение о наложении штрафа принимается работниками ТЦК. В свою очередь, военнообязанный может обжаловать соответствующее постановление, на что законодательством предусмотрено 10 дней. В то время как уплатить штраф можно в течение 15 дней с момента вручения постановления.
Могут ли мобилизовать владельцев "белого билета": коротко
- "Белый билет" – это специальный документ, который выдается призывнику военно-врачебной комиссией. Он освобождает мужчину от службы в армии даже во время мобилизации
- Однако даже те, кто непригоден к службе, должны прибыть в военкомат, чтобы показать удостоверение об исключении из военного учета или показать документы, подтверждающие исключение из учета.
- В общей сложности есть три категории людей, которые определяют ограниченность к службе: ограниченно годен к военной службе, непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время, непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
- То есть в военное время все мужчины, попавшие под первую и вторую категории, могут призываться к службе в армии, но только в тылу. А вот получившие третью категорию полностью освобождаются от воинских обязанностей независимо от возраста.