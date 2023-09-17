Утолил голод супом из черепахи: полиция сообщила одесскому "гурману" о подозрении
Источник:Полиция
В Одессе полицейские сообщили о подозрении мужчине, который прибег к жестокому и бесчеловечному поступку. Он украл у соседки черепаху и убил ее.
Инцидент произошел в июле 2023 года. По данным правоохранителей, 40-летний подозреваемый живет в одной из квартир многоквартирного дома Хаджибейского района Одессы.
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Полиция сообщила о подозрении мужчине, прибегшему к ужасному поступку
Находясь в совместной с соседкой веранде, злоумышленник увидел в ванночке домашних любимцев женщины – двух красноухих американских черепах. Решив приготовить себе экзотическое блюдо, горожанин тайно похитил одно из животных, кухонным молотком разбил ей панцирь, сварил и съел,
– рассказали в полиции.
По данным следствия, потерпевшая заметила отсутствие черепахи и обратилась в полицию. Правоохранители в ходе следствия:
- установили личность, причастную к исчезновению животного;
- выяснили все обстоятельства преступления;
- изъяли вещественные доказательства.
Собрав доказательства, полиция сообщила злоумышленнику о подозрении:
- в тайном похищении чужого имущества;
- в жестоком обращении с животным, принадлежащим к позвоночным, что привело к его гибели.
Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит до 8 лет тюрьмы. Еще идет следствие.
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