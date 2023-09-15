По материалам следствия, 19-летний молодой человек занимался поиском работы и нашел вакансию в одном из колл-центров. На собеседовании ему предложили место оператора и рассказали об условиях. Молодому человеку не понравилась сфера работы этого предприятия, поэтому он отказался.
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Злоумышленники попытались насильно взять парня на работу
Спустя некоторое время "работодатели" 1998 и 2002 годов рождения обманом выманили парня на еще одну встречу. Тогда же они насильно усадили его в автомобиль и вывезли в арендованную квартиру.
Там они психологически давили на парня. А потом избивали его и даже стрельнули в ногу из пневматического оружия.
Спустя время парня вывезли в другой район Киева. Там, к счастью, потерпевший воспользовался рассеянностью злоумышленников и вырвался от них. Он сообщил родственникам о ситуации, которые обратились в полицию.
Правоохранители обыскали квартиру злоумышленников, где изъяли доказательства, подтверждающие факт совершения преступления. Сейчас "работодателям" сообщили о подозрении, а суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Шуфричу объявили подозрение
- СБУ задержала одиозного народного депутата Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене.
- В Офисе генпрокурора отметили, что Шуфрич регулярно продвигал в своих выступлениях пророссийские нарративы и проводил подрывную деятельность против Украины. Также 15 сентября к нему и его близкому окружению пришли с обысками.
- Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что в доме Шуфрича нашли много "неожиданных вещей". Среди них – российские и советские ордена, а также много различных предметов с символикой россиян. Кроме того, там был обнаружен документ об автономии для Донецкой и Луганской областей.