За матеріалами слідства, 19-річний хлопець займався пошуком роботи та знайшов вакансію в одному з кол-центрів. На співбесіді йому запропонували місце оператора і розповіли про умови. Хлопцю не сподобалася сфера роботи цього підприємства, тому він відмовився.

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Зловмисники спробували насильно взяти хлопця на роботу

Через деякий час "роботодавці" 1998 та 2002 років народження обманом виманили хлопця на ще одну зустріч. Тоді ж вони насильно посадили його в автомобіль та вивезли до орендованої квартири.

Там вони психологічно тиснули на хлопця. А згодом били його та навіть стрільнули в ногу з пневматичної зброї.

Через деякий час хлопця вивезли в інший район Києва. Там, на щастя, потерпілий скористався неуважністю зловмисників та вирвався від них. Він повідомив родичам про ситуацію, які звернулися до поліції.

Правоохоронці обшукали квартиру зловмисників, де вилучили речові докази, що підтверджують факт вчинення злочину. Зараз "роботодавцям" повідомили про підозру, а суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Шуфричу оголосили підозру