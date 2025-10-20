В ряде украинских городов вечером 20 октября пропал свет. Говорится об авариях и пожарах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК і "Думскую".

Что известно об аварии в Одессе вечером 20 октября?

В ДТЭК писали, что речь о части Приморского и Киевского районов города.

Сегодня, 20 октября, в 19:55 произошла локальная аварийная ситуация на оборудовании. Энергетики уже работают на месте, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и восстановить свет,

– написали они.

Но корреспонденты "Думской" информировали о пожаре в Одессе.

Сильный дым валит с территории подстанции, на месте уже работают несколько пожарных расчетов,

– говорится в статье.

Кадры пожара в Одессе: смотрите видео

В каких городах нет света вечером 20 октября?