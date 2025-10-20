Одесса частично без света: есть данные о пожаре на подстанции и аварии
- В Одессе 20 октября произошла авария на подстанции, из-за которой часть города осталась без света.
- Местные СМИ пишут и о пожаре на подстанции.
В ряде украинских городов вечером 20 октября пропал свет. Говорится об авариях и пожарах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК і "Думскую".
Что известно об аварии в Одессе вечером 20 октября?
В ДТЭК писали, что речь о части Приморского и Киевского районов города.
Сегодня, 20 октября, в 19:55 произошла локальная аварийная ситуация на оборудовании. Энергетики уже работают на месте, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и восстановить свет,
– написали они.
Но корреспонденты "Думской" информировали о пожаре в Одессе.
Сильный дым валит с территории подстанции, на месте уже работают несколько пожарных расчетов,
– говорится в статье.
Кадры пожара в Одессе: смотрите видео
В каких городах нет света вечером 20 октября?
Проблемы есть и в Чернигове. Корреспонденты Суспильного сообщили об обесточивании в разных районах города.
Славутичский горсовет написал, что на уровне Черниговского региона состоялось автоматическое обесточивание, а энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.
По сообщению Черниговской РВА, в ряде населенных пунктов отсутствует электроснабжение в результате попадания вражеского БПЛА в энергетический объект. В одной из общин зафиксировали повреждения критической инфраструктуры.
В Черниговоблэнерго указали, что северная часть Черниговщины без света. Причиной является очередная атака на энергосистему области.
Впоследствии официально сообщили, что враг ударил по Славутичу на Черниговщине. Есть попадание в объект энергетики. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения, а садики и школы с теплом.
Однако водоканал переводят на резервное питание, заявила местная власть. Черниговводоканал призвал немедленно сделать запас питьевой воды, ведь в ближайшее время возможно временное прекращение водоснабжения в областном центре.
Еще исчез свет на Харьковщине – в части Изюма. Причины пока не известны. В то же время есть перебои с водоснабжением из-за отсутствия электроэнергии, о чем официально заявили в ГВА.