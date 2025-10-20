У низці українських міст увечері 20 жовтня зникло світло. Мовиться про аварії та пожежі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК і "Думську".

Що відомо про аварію в Одесі увечері 20 жовтня?

В ДТЕК писали, що мова про частину Приморського та Київського районів міста.

Сьогодні, 20 жовтня, о 19:55 сталася локальна аварійна ситуація на обладнанні. Енергетики вже працюють на місці, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та відновити світло,

– написали вони.

Але кореспонденти "Думської" інформували про пожежу в Одесі.

Сильний дим валить з території підстанції, на місці вже працюють кілька пожежних розрахунків,

– ідеться в статті.

Кадри пожежі в Одесі: дивіться відео

В яких містах немає світла увечері 20 жовтня?