Укр Рус
24 Канал Новини України Одеса частково без світла: є дані про пожежу на підстанції і аварію
20 жовтня, 22:41
3

Одеса частково без світла: є дані про пожежу на підстанції та аварію

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • В Одесі 20 жовтня сталася аварія на підстанції, через яку частина міста залишилася без світла.
  • Місцеві ЗМІ пишуть і про пожежу на підстанції.

У низці українських міст увечері 20 жовтня зникло світло. Мовиться про аварії та пожежі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК і "Думську". 

Дивіться також Україна завчасно знає про підготовку Росії до ударів по енергетиці, – ГУР 

Що відомо про аварію в Одесі увечері 20 жовтня? 

В ДТЕК писали, що мова про частину Приморського та Київського районів міста. 

Сьогодні, 20 жовтня, о 19:55 сталася локальна аварійна ситуація на обладнанні. Енергетики вже працюють на місці, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та відновити світло, 
– написали вони. 

Але кореспонденти "Думської" інформували про пожежу в Одесі. 

Сильний дим валить з території підстанції, на місці вже працюють кілька пожежних розрахунків, 
– ідеться в статті. 

Кадри пожежі в Одесі: дивіться відео 

В яких містах немає світла увечері 20 жовтня? 

  • Проблеми є і в Чернігові. Кореспонденти Суспільного повідомили про знеструмлення в різних районах міста.

  • Славутицька міськрада написала, що на рівні Чернігівського регіону відбулось автоматичне знеструмлення, а енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

  • За повідомленням Чернігівської РВА, в низці населених пунктів відсутнє електропостачання внаслідок влучання ворожого БпЛА в енергетичний об'єкт. В одній із громад зафіксували пошкодження критичної інфраструктури.

  • В Чернігівобленерго вказали, що північна частина Чернігівщини без світла. Причиною є чергова атака на енергосистему області.

  • Згодом офіційно повідомили, що ворог ударив по Славутичу на Чернігівщині. Є влучання в об'єкт енергетики. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання, а садочки та школи з теплом.

  • Проте водоканал переводять на резервне живлення, заявила місцева влада. Чернігівводоканал закликав негайно зробити запас питної води, адже в найближчий час можливе тимчасове припинення водопостачання в обласному центрі.

  • Іще зникло світло на Харківщині – в частині Ізюма. Причини поки не відомі. Водночас є перебої з водопостачанням через відсутність електроенергії, про що офіційно заявили в МВА. 