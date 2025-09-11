Вечером 11 сентября Россия снова запустила по Украине "Шахеды". На фоне этого в Одессе прогремели взрывы.

Что известно о взрывах в Одессе?

Так, взрыв в Одессе слышали около 22:03.

Местные паблики сообщали о работе ПВО по разведывательному дрону. Воздушную тревогу в регионе объявили в 21:17.

Вскоре в Одессе снова слышали звуки взрывов. Одесситов предупредили, что, как и в прошлый раз, громкие звуки связаны с работой наших защитников.

В 22:17 паблики отметили, что в Одесской области локально чисто.

Что известно о взрывах в Украине сегодня?