В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги
- В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги, вызванные работой ПВО.
- Воздушную тревогу в регионе объявили в 21:17, а взрывы услышали около 22:03.
Вечером 11 сентября Россия снова запустила по Украине "Шахеды". На фоне этого в Одессе прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую".
Что известно о взрывах в Одессе?
Так, взрыв в Одессе слышали около 22:03.
Местные паблики сообщали о работе ПВО по разведывательному дрону. Воздушную тревогу в регионе объявили в 21:17.
Вскоре в Одессе снова слышали звуки взрывов. Одесситов предупредили, что, как и в прошлый раз, громкие звуки связаны с работой наших защитников.
В 22:17 паблики отметили, что в Одесской области локально чисто.
Что известно о взрывах в Украине сегодня?
Россия регулярно атакует дронами Сумы. Во время предыдущей атаки взрывы в регионе раздавались и вечером 10 сентября, и утром 11 сентября.
По данным СМИ, под ударом оказалось Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна. В результате атаки поврежден центральный корпус и мастерские учебного заведения.
Еще один российский дрон попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ – символ города в центре Сум. В то время внутри было много прихожан. К счастью, все целы.
Также утром под ударом под ударом оказался и Чернигов. Беспилотник попал по одному из предприятий города. На территории возник пожар. Предварительно жертв нет.