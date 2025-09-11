В сети появилось видео с последствиями атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Сумы.
Какие последствия атаки на Сумы?
Взрывы в Сумах прогремели около 01:00 ночи 11 сентября. Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что Россия атаковала учебное заведение. По данным СМИ, под ударом оказалось Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна.
Последствия российской атаки на Сумы: видео Общественного
Охранник, который во время атаки, находился вблизи училища, дважды прятался в укрытие из-за российских дронов. Впоследствии именно он вызвал спасателей и полицию на место происшествия.
В результате атаки поврежден центральный корпус и мастерские учебного заведения. У полиции Сумщины отмечают, что также выбиты окна в столовой, в общежитии заведения и в девяти многоэтажках. Кроме этого, поврежден автобус учебного заведения и три гражданские машины. Сейчас информации о погибших или пострадавших, к счастью, нет.
Российская атака на Сумы: коротко о главном
- Утром 11 сентября около 06:26 и 10:07 на Сумщине в очередной раз прогремели взрывы.
- Ночью россияне атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум. Основной удар пришелся не на жилой сектор. Обошлось без пострадавших, однако в ОВА уточнили о пожаре и разрушениях.
- По данным полиции, за прошедшие сутки зафиксировано 58 обстрелов по 51 населенному пункту Сумщины. В результате ударов повреждения получили амбулатория, ангар и десять единиц техники фермерского хозяйства, несколько частных домов и легковой автомобиль.